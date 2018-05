La familia del niño fallecido en Algeciras alude al pequeño Gabriel: "Respeten el honor de nuestro pequeño, un 'pescaíto' que ha ido directo al cielo"

EN UN COMUNICADO PIDEN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPETO

"Rogamos aunque sólo sea hoy que no nos mezclen en noticias falsas, que no manipulen un trágico accidente y que respeten a un padre que solo pide enterrar con honor a su hijo", señala la familia Mancilla.En su comunicado añaden: "Somos conscientes que no vivimos en Almería, ni en Pamplona, sino en el Campo de Gibraltar, pero tenemos derecho a poder despedir en paz a nuestro pequeño". Juan Ignacio Zoido asegura que su muerte no está relacionada con el narcotráfico, pero el alcalde de Algeciras piensa lo contrario.