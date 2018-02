Bea Naso, 'la niña italiana de piedra', muere tras ocho años luchando contra una enfermedad que solo le dejaba mover sus ojos

Beatrice Naso, más conocida como 'la niña de piedra' por la extraña enfermedad que padecía ha muerto. El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, su tía informaba a través de las redes sociales de que la pequeña había fallecido. "Beatrice ha volado esta noche. En este día, dedicado a los enamorados, decidió correr a abrazar a su madre".

La pequeña Bea tenía tan solo ocho años en el momento de su muerte por un fallo respiratorio. Desde antes de cumplir su primer año le diagnosticaron una enfermedad desconocida que le impedía mover cualquier parte de su cuerpo, excepto sus ojos. Ella lo explicaba en la asociación sin ánimo de lucro que creó, 'El mundo de Bea', de la siguiente manera: "Sufro una enfermedad desconocida que todavía no tiene nombre, así que cada cosa que vivo es realmente única y especial. Tengo ocho años, y han pasado ocho años desde que mi cuerpo se está rebelando, creando un segundo esqueleto que no me permite moverme. Muchos me llaman la 'niña de piedra', me gusta decir que soy como una hermosa muñeca de pelo rizado".

A través de esta asociación y de las redes sociales, Bea, siempre acompañada de su familia ha ido conquistando el corazón de todos sus seguidores. La pesadilla comenzó para esta familia italiana cuando la pequeña tenía siete meses.

Según publica Corriere della Sera un día en el que la madre de Bea vestía a la pequeña notó como la niña se rompía la muñeca. La llevaron al hospital y allí pudieron comprobar como sus huesos comenzaban a calcificarse. Empezaba entonces una batalla que la pequeña ha luchado con valentía durante ocho años. Poco a poco la enfermedad afectó al resto de sus huesos. Sus padres, Stefania y Alessandro, tampoco cesaron en la lucha. Actualmente la pequeña estaba solo con Alessandro ya que Stefania falleció hace seis meses a causa de un tumor.