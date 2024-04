Investigados varios policías por la muerte de un hombre negro que aseguró no poder respirar tras ser reducido

Varios agentes están siendo investigados después de que un hombre fuera esposado y dejado boca abajo en el suelo de un club social y falleciera bajo custodia policial. Los hechos han ocurrido en Ohio, Estados Unidos.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a un oficial de policía de Cantón respondiendo a un informe de un accidente de tráfico y encontrando a Frank Tyson, un residente del este de Cantón de 53 años, en un bar cercano a un club de Veteranos Estadounidenses, o AMVETS.

La grabación es del oficial Beau Schoenegge. Esta muestra que, después de que un testigo que pasaba por el lugar en el momento del accidente dirigiera a la policía hacia el bar, una mujer abrió la puerta y dijo "por favor, sáquenlo de aquí ahora mismo".

La policía agarró a Tyson, quien se resistió a ser esposado. Al momento y durante varias ocasiones dijo "están tratando de matarme" y "llame al sheriff".

Seguidamente, la policía lo inmovilizó con una rodilla en la espalda e inmediatamente les dijo que no podía respirar. Una investigación de Associated Press asegura que dijo "no puedo respirar", palabras que fueron ignoradas en otros casos de muertes bajo custodia policial.

Los oficiales le dijeron que estaba bien, que se calmara y que dejara de pelear mientras estaba boca abajo con las pierna cruzadas sobre el suelo. La policía bromeaba con los transeúntes y hojeaba la billetera de Tyson antes de darse cuenta de que estaba atravesando una crisis médica.

Minutos después de que se grabara a Tyson diciendo "no puedo respirar", un oficial le preguntó a otro si este se había calmado, a lo que respondió que "quizás esté muerto".

El caso recuerda al de George Floyd

El caso de Tyson recuerda a la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020. Según el departamento de policía, los dos agentes de la oficina de tráfico del Departamento de Policía de Cantón que están siendo investigados, Schoenegge y Camden Burch, son blancos.

Tyson no se movió cuando un oficial le dijo que se pusiera de pie y trató de darle la vuelta. Lo sacudieron y le comprobaron el pulso. Minutos más tarde, un oficial dijo que los médicos debían "intensificar sus esfuerzos" porque Tyson no respondía.

El informe policial que se emitió decía que "poco después de asegurarlo", los agentes "reconocieron que Tyson había dejado de responder" y que se le realizó RCP. También administraron dosis de Narcan antes de que llegaran los médicos.

El investigador jefe Harry Campbell de la oficina forense del condado de Stark dijo que se realizó una autopsia a principios de semana y que los restos de Tyson fueron entregados a una funeraria.

El hombre fue liberado de la prisión después de cumplir 24 años en un caso de secuestro y robo. La Oficina de Investigación Criminal del Fiscal General de Ohio dijo en un comunicado que su investigación no determinará si la fuerza estaba justificada y que el fiscal o un gran jurado decidirán si los cargos relacionados con el uso de la fuerza están justificados.