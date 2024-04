Cárcel para el influencer Maxim Lyutyi por dejar morir de hambre a su bebé recién nacido al "alimentarle solo con luz solar"

El influencer Maxim Lyutyi ha sido condenado a 8 años de cárcel por dejar morir de hambre a su bebé recién nacido al no proporcionarle los alimentos ni el agua necesario porque quería que viviera únicamente de la luz solar.

El creador de contenido ruso, que terminó admitiendo que su hijo murió por "neumonía y desnutrición", quería criar al recién nacido mediante la dieta 'pránica', que consiste en pasar mucho tiempo sin ingerir comida y bebida para "alimentarse del sol".

El bebé apenas tenía un mes de vida y no llegaba a los dos kilos de peso cuando falleció al no sobrevivir a la 'dieta' implantada por su padre, el influencer ruso, quien creía que podría llegar a obtener del sol todos los nutrientes necesarios para vivir.

Maxim Lyutyi, de 44 años, se enfrenta ahora a la reciente decisión de la justicia rusa: 8 años de prisión por el fallecimiento de su hijo el pasado 8 de marzo de 2023.

Intentó culpar a la madre

Además, el influencer intentó desviar la responsabilidad a la madre del bebé, Oxana Mironova, afirmando que tenía una 'deficiencia de hierro', producto de esa misma dieta, que había provocado el nacimiento prematuro del niño.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia afirman que la madre llegó incluso a darle el pecho a escondidas para que no se enterara Maxim. El bebé había tenido algún problema de salud desde su nacimiento, pero no le llevaron al hospital y, cuando lo hicieron, ya era tarde. El niño ingresó con neumonía y desnutrición y los médicos no pudieron salvarle la vida.

Prisión para él, "correccional" para ella

La justicia rusa acaba de condenar al padre a 8 años de prisión, mientras que la madre ya había sido condenada a dos años de "trabajo correccional". Tanto él como ella serían seguidores de la 'teoría del respiracionismo'.

¿Qué es la dieta prana?

La dieta a base de alimentos pránicos tiene como objetivo alimentarse de productos que activen la energía vital de cada persona. Tiene su origen en la antigua cultura india y busca una alimentación saludable y natural, pero que llevada hasta el extremo puede poner la vida en peligro, como es el caso de los influencers rusos.