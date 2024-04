Muere la influencer Jessica Pettway a los 36 años por culpa de un diagnóstico erróneo

El luto ha vuelto de teñir de negro las redes sociales. Jessica Pettway, influencer de belleza, ha fallecido a los 36 años. Una triste noticia que ha conmocionado a miles de usuarios y que aún es más trágica por el motivo del fallecimiento: la creadora de contenido recibió un diagnóstico médico erróneo.

Fue la hermana de Jessica, Reyni, la que dio el mensaje a través de sus redes sociales: "Hoy es mi cumpleaños y lo único que desearía es que Dios te trajera de vuelta a esta tierra. Perdí a mi hermosa hermana mayor hace 2 días y mi corazón nunca había sentido un dolor como este", expresó con dolor.

Un emotivo mensaje que Reyni ha acompañado de una petición a Jessica: que le ayude a ser mejor madre. "Ayúdame a convertirme en una mejor mamá", ha escrito la hermana. Sin duda, era un ejemplo a seguir para ello.

Cáncer de útero en etapa 3

La influencer se hizo popularmente conocida gracias a sus vídeos, en los que compartía trucos de belleza a través de diferentes redes sociales, tales como YouTube o Instagram. Unos consejos que la hicieron asentarse como una referencia en el mundo de la cosmética.

Sin embargo, su vida cambió drásticamente en 2023. Fue entonces cuando comenzó su infierno médico, momento en el que le diagnosticaron un cáncer. Concretamente, los médicos le comunicaron que tenía cáncer de cuello uterino en etapa 3.

"Me diagnosticaron cáncer en etapa 3. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero quiero compartir por qué he estado fuera tanto tiempo, con la esperanza de que al menos una persona se anime por mi historia", compartió la influencer en su cuenta de Instagram cuando le detectaron el cáncer.

"Fue la tormenta más dura por la que he pasado"

Aquellos fueron días muy duros tanto para Jessica como para su entorno. "Debo decir que esta fue la tormenta más dura por la que he pasado. Sin embargo, nos comprometimos a superar esto juntos. Mi esposo me cargaba escaleras arriba, me llevaba al baño y me sacaba de la bañera. Fue difícil para él verme en ese estado. Y me daba mucha vergüenza que me viera en mi nuevo cuerpo. La pérdida de peso me hizo sentir como una cáscara de mí mismo. No quería que me vieran", escribió en su momento la creadora de contenido.

Un error de diagnóstico

Antes de aquello, Jessica Pettway acudió en varias ocasiones al hospital debido a un "sangrado vaginal intenso". Sin embargo, en el centro sanitario le aseguraron que se trataba de algo normal debido a unos "fibromas".

Ese diagnóstico, que al final resultó ser erróneo, fue fatal para las esperanzas de sobrevivir de la joven por culpa del tiempo que se perdió hasta dar con el correcto: a principios de 2023, una biopsia constató que en realidad padecía cáncer de cuello uterino en estado avanzado. Pero ya era demasiado tarde.

