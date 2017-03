Susana Díaz cuenta con el apoyo de la mayoría de los presidentes autonómicos y líderes provinciales del PSOE

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha insistido en que hay que separar los actos de partido con los de Gobierno. No obstante, tras ser cuestionada por las palabras del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que "agradezco todo el cariño de mis compañeros".

El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado en una entrevista en Onda Cero que acudirá el próximo domingo 26 de marzo a la presentación de Susana Díaz como candidata a la Secretaría General del partido, si bien no intervendrá en el acto.

El próximo 26 de marzo la presidenta de la Junta de Andalucía hará oficial su candidatura para las primarias del PSOE. Los jóvenes socialistas afines a Díaz se han organizado para apoyarla y ha logrado reunir en una semana a "más de 2.300 voluntarios", según ha destacado el secretario general de JSE, Nino Torre, que, "a título personal", apoya dicha plataforma.

Mientras sus rivales en esta carrera para dirigir el PSOE, Patxi López y Pedro Sánchez siguen con su agenda de actos. El exlehendakari visitará Catalunya como mínimo en tres ocasiones más hasta que se celebren las primarias del PSOE a las que concurre, y en una de ellas, el 22 de abril, coincidirá en el territorio catalán con el también precandidato Pedro Sánchez. Según fuentes de su candidatura, López recorrerá Catalunya "de punta a punta" y visitará las cuatro provincias para reunirse con militantes y celebrar actos de pequeño formato.

Según fuentes socialistas el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez le da una importancia clave a Cataluña y quiere hacer varios actos con los militantes catalanes antes de las primarias que el PSOE celebrará en mayo.

Hereu será quien presente a Sánchez en el mitin y habrá una intervención de Parlon, a la espera de cerrar definitivamente la agenda del acto por si pudiera participar algún otro destacado socialista.

Su intención es "pisar mucho" Cataluña en su carrera electoral para volver a liderar el PSOE tras renunciar a la dirección en el Comité Federal del 1 de octubre por no compartir la decisión de facilitar la investidura de Mariano Rajoy.