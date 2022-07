Eran chicos y chicas. Aquí en las noticias de Antena 3. Todos jóvenes pero no niños, ni siquiera adolescentes. Miraban una imagen. Se les preguntaba: ¿quién era? Ni idea. No sabían. No reconocían a ese chico que, en esa foto, tendría, más o menos, su misma edad.

Me entró una profunda pena y me enfadé. Esta vez, no con los políticos de diferente signo que en los últimos 25 años han gobernado y podrían haber hecho más para que ese joven fuera un símbolo de España. Conocido por todos. Esta vez no me enfadé con todos los que durante un cuarto de siglo han podido incluir en los libros de texto, en las clases de nuestras escuelas, la historia de ese muchacho. La que conmovió a la gente de bien durante unos días de julio de 1997.

Me irrité conmigo mismo al preguntarme. ¿Yo he sentado a mis hijos delante de mí y les he contado quién era Miguel Ángel Blanco? ¿Cómo le secuestraron, torturaron y mataron? Que su sacrificio hizo que ETA perdiera la calle. Que hubo un antes y un después desde entonces en la lucha contra el terrorismo...

Que si ahora no estallan bombas cada semana en su país, en el nuestro, es gracias a él en buena medida y a muchos otros como él... Aquel chico tendría ahora mi misma edad. A aquel chico le pegaron un tiro en la cabeza y nunca tuvo la oportunidad de sentar a sus hijos ante él para contarles las cosas que se deben saber.