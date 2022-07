Ayuso responde a Sánchez: "Ahora que diferencia a España y País Vasco como países, ¿a cuál pertenecía Miguel Ángel?"

Este pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas las que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y al odio". Unas palabras, pronunciadas durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco por el 25 aniversario de su asesinato, que hoy han recibido la respuesta de Isabel Díaz Ayuso.

"Ahora que el presidente del Gobierno diferencia a España y País Vasco como dos países, me gustaría saber a cuál pertenecía Miguel Ángel. Si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente. Es un sinsentido", ha matizado la presidenta de la Comunidad de Madrid durante un acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno Autonómico.

Al respecto, la dirigente ha mostrado su preocupación no solo por "el olvido a las víctimas, su desprecio y su ofensa, lo que no es poco", sino también por "el futuro que le espera a una nación donde no se respeta ni la ley, ni la verdad, ni las decisiones judiciales, ni la memoria".

En este sentido, Ayuso ha reprochado al jefe del Ejecutivo los pactos con Bildu: "Estos días se habla una y otra vez de todo lo que el entorno de ETA está consiguiendo gracias a ser una pieza clave que sostiene al gobierno de Sánchez. Poco más se puede añadir a lo que estamos viendo. Por un lado pacta con Bildu condenar la Transición para blanquear al terrorismo; por otro, se apunta al Espíritu de Ermua. Es capaz de cualquier cosa para aferrarse al poder", ha añadido.

Ayuso contra la Memoria Democrática

La política también ha apuntado contra la Ley de Memoria Democrática que la ha calificado como "la mayor infamia política de la historia reciente de España". "Una democracia no puede establecer una memoria única y oficial. Pero sobre todo, una democracia no puede permitir que sean sus enemigos declarados los que decreten esa memoria", ha lamentado.