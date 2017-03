Fernández Vara, sobre Sánchez: "Trató de blindarse en lo personal antes de ver qué era lo mejor para el partido"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha explicado a raíz de las quejas de los parlamentarios por la actitud de Podemos en la Cámara Baja, que en España "tenemos una cierta tendencia a simplificar las cosas" y que "se ha acabado la España de los matices".

A colación de este asunto, Fernández Vara considera que cada vez hay menos posibilidades de "tener opiniones discrepantes", como ocurre en su partido, del que dice que "al que discrepaba se le laminaba y se le apartaba", aunque concluye que "es un momento de mirar hacia delante".

Preguntado sobre si algún las consecuencias de que alguien se revele en el PSOE, Vara dice que esta no es una cuestión de importancia en este momento y que es partidario de "hablar del proyecto del país y el proyecto del partido, salvo que alguien se empeñe en que sigamos hablando del pasado reciente" y se refiere a los hechos que tuvieron lugar cuando se celebró el Comité Federal del PSOE: "El 1 de octubre fue un día triste para la historia del PSOE pero también se podía haber evitado".

Fernández Vara culpa a Pedro Sánchez de lo vivido en el Comité Federal y asegura que "hubiera bastado con que hubiera convocado a la militancia a votar sobre la abstención o no a Rajoy" y asegura que Pedro Sánchez no convocó a la militancia porque "hubiera ganado el 'no'", lo que hubiera provocado la repetición de las elecciones generales y más tarde la derrota de Pedro Sánchez en un nuevo congreso.

Por ello, Vara considera que Sánchez trató de "blindarse en lo personal antes de ver qué era lo mejor para el partido" y critica que esto es "lo que se pretende olvidar" ahora y señala que todo lo que se está diciendo ahora es fruto de querer "reescribir la historia".

El presidente de Extremadura se ha mostrado crítico con Pedro Sánchez durante una entrevista en Espejo Público y asegura que "el PSOE no se dividió en octubre", sino que "esa división se alimentó durante mucho tiempo" porque la "Secretaría General del partido se dedicó a dividir".

Preguntado sobre la decisión del Tribunal de Cuentas que ha dado la razón a la gestora del PSOE frente al crowdfunding de Pedro Sánchez y por qué el exsecretario general del partido no quiere dar datos sobre quiénes son los donantes, Fernández Vara asegura que "en el PSOE nuestras cuentas están consolidadas" y que son comunes, aunque dice no otorgarle demasiada "importancia" porque tarde o temprano aportarán dichos datos.

Sobre la presentación de la candidatura de Susana Díaz a las primarias socialistas y todas las personalidades que acudieron al acto para apoyarla, el presidente de Extremadura dice que sintió "una profunda alegría" porque pese a que se hayan dado sensibilidades distintas y algunas diferencias, dice que se ha puesto en evidencia que "no hay bandos" y que no "están en juego cuestiones de liderazgo personal, sino el modelo" y subraya que está "mucho más cerca de Susana porque comparto con ella el modelo de país y el modelo de partido".

Fernández Vara subraya que el PSOE ha sido un partido de matices, que le ha permitido estar siempre cerca de la mayoría social de España, y eso es "lo que ahora está en juego: contraponer ese modelo contra otro modelo mucho más radicalizado que se aleja de donde está la mayoría social".