Ciudadanos responde a Hernando: "Si el PP está nervioso, que se tranquilice"

Carlos Carrizosa, número dos de Ciudadanos para las pasadas elecciones del 21-D, ha contestado a los reproches que el PP ha lanzado a la formación naranja por no intentar formar gobierno.

"Ciudadanos nunca tira la toalla en defensa de los catalanes y del resto de España, por lo tanto no renunciamos absolutamente a nada. Lo que hemos dicho es que esperamos a ver qué pasa porque lo que sí que sabemos es sumar y ciertamente hemos ganado las elecciones, pero hay partidos entre ellos el PP que han pinchado estrepitosamente" y por ello no tienen los números para empezar esas negociaciones.

El análisis de Carrizosa pasa por esperar a ver qué ocurre con la negociación que ha de empezar entre Ezquerra, JxCat y la CUP teniendo en cuenta que hay diputados imputados, en prisión y otros huidos.

La estrategia de Ciudadanos pasa por el lema "Wait and See" (esperar y ver) ya que según ha explicado Carrizosa "no tenemos otra que esperar" ya que "hasta que no haya unos movimientos por parte del bloque independentista que veamos si verdaderamente son capaces de articular un gobierno y luego cuando veamos también cuál es la posición de Podemos del PSC y del PP yo creo que podremos decirles algo más concreto que ahora".

En la misma línea el político de Ciudadanos ve las declaraciones de Rafael Hernando "desvinculadas de la realidad" y apunta a que "se deban al nerviosismo que a nivel nacional ha despertado en el PP estos resultados. C's ha sacado 36 diputados frente a los 4 escaños que ha sacado el PPque está en el Gobierno de España y que el PP haya quedado de los últimos de Cataluña es evidente que está costando sangre sudor y lágrimas digerir esto al PP".

Carrizosa añade: "Nosotros no miramos lo que hacen ellos, si el PP está nervioso que se tranquilice. Nosotros estamos pendientes de lo que pasa en Cataluña, de lo que hacen los independentistas, no de lo que hace el PP ni los socialistas, ya sabemos lo que han hecho en campaña que ha sido pinchar nosotros lo que hemos hecho ha sido ganar".

Preguntado sobre el movimiento que en las últimas horas está alzando la voz reivindicando una Barcelona independiente de Cataluña, Carrizosa ha considerado que les parece "útil para poner negro sobre blanco lo que es la inmensa contradicción del independentismo. El tema Tabarnia es como una broma porque nosotros asumirlo como partido no podemos asumir algo así que supone poner fronteras en pleno S.XXI. Pero el tema Tabarnia pone en evidencia que hay una zona grande de Cataluña, que además es la más próspera que no vota independentista y esto a los independentistas les da mucha rabia".