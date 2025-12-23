Antena3
Natalia Millán augura un posible bote histórico en Pasapalabra tras ver la cifra millonaria

La actriz confiesa su presentimiento en una semana decisiva para Rosa, cuando el premio alcanza los 2.536.000 euros y crece la expectación en el concurso.

“Tengo un pálpito”: Natalia Millán presiente el bote en la semana clave de Rosa en Pasapalabra

Alberto Mendo
Natalia Millán ha revelado que siente “un pálpito” al ver el bote millonario de Pasapalabra. Ha calificado la cifra como “escalofriante”, creando expectación en el plató.

La actriz imagina que podría ser el regalo perfecto en estas fechas, mientras Rosa se prepara para un nuevo Rosco que puede marcar la historia del programa.

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero
El Hormiguero

Laura Pausini sorprende en El Hormiguero con una actuación muy especial

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir
El Hormiguero

El signo del zodíaco que Laura Pausini no soporta: “Es la primera pregunta que hago”

La artista italiana fue una de las grandes protagonistas del programa 3.000 y presentó su nuevo single.

Ifakat
Una nueva vida

Frikiye destapa un posible crimen del pasado que amenaza con hundir a Ifakat

Una confesión inesperada de Frikiye pone en peligro a Ifakat, al insinuar que la muerte de la primera esposa de Halis podría no haber sido un accidente.

Hattuc

Hattuç toma una decisión clave: pone la mansión a nombre de Seyran en secreto

Kaya

Kaya confiesa su infidelidad con Pelin tras una llamada indiscreta

Seyran y Ferit

Seyran regresa a la mansión con quemaduras graves y sin poder hablar tras un suceso traumático

