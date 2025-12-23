Pasapalabra
Natalia Millán augura un posible bote histórico en Pasapalabra tras ver la cifra millonaria
La actriz confiesa su presentimiento en una semana decisiva para Rosa, cuando el premio alcanza los 2.536.000 euros y crece la expectación en el concurso.
Natalia Millán ha revelado que siente “un pálpito” al ver el bote millonario de Pasapalabra. Ha calificado la cifra como “escalofriante”, creando expectación en el plató.
La actriz imagina que podría ser el regalo perfecto en estas fechas, mientras Rosa se prepara para un nuevo Rosco que puede marcar la historia del programa.
