Publicidad
Pasapalabra
Roberto Brasero deslumbra en Pasapalabra con un pleno en Una de Cuatro y suma segundos clave
El meteorólogo regresa al concurso con fuerza, acertando todas las respuestas en la prueba y dejando sin intervenir a Rosa en un duelo espectacular.
Roberto Brasero ha vuelto a Pasapalabra logrando un pleno en Una de Cuatro, acumulando 28 segundos para El Rosco y sorprendiendo a todos en el plató.
Roberto Leal lo bautizó como “el hombre que maneja el tiempo” tras su actuación impecable, que dejó sin oportunidad de jugar a Rosa en esta prueba.