La fantasía de Roberto Brasero en Pasapalabra: “El hombre que maneja el tiempo”

Roberto Brasero deslumbra en Pasapalabra con un pleno en Una de Cuatro y suma segundos clave

El meteorólogo regresa al concurso con fuerza, acertando todas las respuestas en la prueba y dejando sin intervenir a Rosa en un duelo espectacular.

Alberto Mendo
Roberto Brasero ha vuelto a Pasapalabra logrando un pleno en Una de Cuatro, acumulando 28 segundos para El Rosco y sorprendiendo a todos en el plató.

Roberto Leal lo bautizó como “el hombre que maneja el tiempo” tras su actuación impecable, que dejó sin oportunidad de jugar a Rosa en esta prueba.

