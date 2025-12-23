Publicidad
Pasapalabra
Vanesa Romero confunde a Alejo Sauras y provoca uno de los momentos más divertidos en Pasapalabra
Los invitados se equivocan con la canción y el cantante, pasando de Azúcar Moreno a David Civera antes de descubrir que la voz era de Raúl.
Vanesa Romero sembró la duda en La Pista al proponer que la canción era 'Bandido', despistando a Alejo Sauras. “Me ha metido el veneno”, bromeó el actor.
Después, ambos apostaron por David Civera y se llevaron un planchazo cuando Roberto Leal reveló que el tema era de Raúl, cerrando un duelo lleno de risas en Pasapalabra.