Vanesa Romero confunde a Alejo Sauras y provoca uno de los momentos más divertidos en Pasapalabra

Vanesa Romero sembró la duda en La Pista al proponer que la canción era 'Bandido', despistando a Alejo Sauras. “Me ha metido el veneno”, bromeó el actor.

Después, ambos apostaron por David Civera y se llevaron un planchazo cuando Roberto Leal reveló que el tema era de Raúl, cerrando un duelo lleno de risas en Pasapalabra.