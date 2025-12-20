Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler deslumbran con un homenaje inolvidable a la canción española

En La Voz, Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler protagonizan un homenaje que celebra la esencia de la canción española. Su interpretación conjunta emociona al público y destaca por la fuerza y la elegancia.

La actuación se convierte en un símbolo de unión y respeto por la tradición musical, dejando claro que estas artistas saben cómo conmover y sorprender en cada nota. Un momento que quedará para el recuerdo.