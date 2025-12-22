Publicidad
Una nueva vida
Hattuç toma una decisión clave: pone la mansión a nombre de Seyran en secreto
En un movimiento inesperado, Hattuç decide proteger a Seyran ordenando un cambio de propiedad en secreto, mientras la tensión tras el secuestro sigue marcando la historia.
Tras los recientes acontecimientos, Hattuç instruye que la mansión Korhan pase a nombre de Seyran sin que nadie lo sepa. La decisión busca blindarla ante futuros conflictos.
Este gesto llega en un momento crítico, con la familia aún afectada por el secuestro. La maniobra refuerza el papel de Hattuç como protectora de Seyran y altera el equilibrio familiar.