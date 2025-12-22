Frikiye destapa un posible crimen del pasado que amenaza con hundir a Ifakat

Frikiye afirma que la desaparición de la primera esposa de Halis estuvo rodeada de mentiras. Según ella, no fue una muerte natural, sino un hecho ocultado con ayuda de Ifakat.

La revelación deja entrever una red de secretos que podría cambiar la historia de la familia. Ifakat, ahora en el punto de mira, enfrenta la amenaza de que su pasado salga a la luz.