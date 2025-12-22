Seyran regresa a la mansión con quemaduras graves y sin poder hablar tras un suceso traumático

Seyran reaparece en la mansión con quemaduras en varias partes del cuerpo y sin capacidad para hablar. Su estado impacta a todos los miembros de la familia, que no comprenden lo ocurrido.

Aunque nadie conoce aún los detalles, su silencio refleja la gravedad del suceso. La tensión aumenta mientras los demás intentan reconstruir lo que ha vivido y entender quién está detrás de su sufrimiento.