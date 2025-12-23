Rosa se queda a dos del bote en un Rosco frenético que obliga a Manu a una remontada imposible

Rosa ha jugado con calma y ha sorprendido al acertar una última respuesta cuando parecía que iba a plantarse con 22, elevando el listón a 23 aciertos.

Manu necesitaba una remontada exigente para igualar, pero no logró alcanzarla en un duelo marcado por la tensión y el bote histórico de 2.536.000 euros en Pasapalabra.