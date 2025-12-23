Publicidad
Pasapalabra
Rosa se queda a dos del bote en un Rosco frenético que obliga a Manu a una remontada imposible
La concursante coruñesa arriesga en el último segundo y alcanza 23 aciertos, dejando a Manu contra las cuerdas en el día de la Lotería de Navidad.
Rosa ha jugado con calma y ha sorprendido al acertar una última respuesta cuando parecía que iba a plantarse con 22, elevando el listón a 23 aciertos.
Manu necesitaba una remontada exigente para igualar, pero no logró alcanzarla en un duelo marcado por la tensión y el bote histórico de 2.536.000 euros en Pasapalabra.