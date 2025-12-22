Kaya confiesa su infidelidad con Pelin tras una llamada indiscreta

Una conversación telefónica pone en evidencia a Kaya, quien se ve obligado a confesarle a Suna que le fue infiel con Pelin. El impacto para ella es inmediato y desgarrador.

Suna reacciona con incredulidad y dolor ante la traición. Esta revelación no solo afecta a la pareja, sino que también genera nuevas tensiones entre los personajes de la serie.