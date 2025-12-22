Publicidad
Una nueva vida
Kaya confiesa su infidelidad con Pelin tras una llamada indiscreta
La relación entre Kaya y Suna se tambalea cuando una llamada inesperada obliga a Kaya a admitir su traición con Pelin.
Una conversación telefónica pone en evidencia a Kaya, quien se ve obligado a confesarle a Suna que le fue infiel con Pelin. El impacto para ella es inmediato y desgarrador.
Suna reacciona con incredulidad y dolor ante la traición. Esta revelación no solo afecta a la pareja, sino que también genera nuevas tensiones entre los personajes de la serie.