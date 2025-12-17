Manu desata suspense en el Rosco y Rosa admite su error en el tramo final

El enfrentamiento por el bote de 2.512.000 euros avanzó parejo hasta que Rosa se frenó en la Q por un matiz mínimo. La gallega reaccionó con solvencia y alcanzó 21 aciertos, pero un error de cálculo le impidió rematar la última letra. Su gesto lo decía todo: “La he liado”. Más tarde comprobó que, incluso con tiempo, su respuesta habría sido incorrecta.

Manu, que inició la prueba con cinco segundos de margen, mantuvo una estrategia de silencio calculado. Con 18 aciertos, reservó sus decisiones hasta el último instante, generando incertidumbre mientras Rosa se plantaba. Su despedida previa con un ingenioso poema a los invitados, con guiño navideño incluido, contrastó con un final cargado de tensión. Según Antena 3, el madrileño aprovechó la ocasión para volver a saborear la sensación de triunfo.