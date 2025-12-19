Pablo Alborán emociona en la Gran Final de La Voz con una interpretación especial de ‘Mis 36’

La Gran Final de La Voz recibió a uno de los artistas más queridos del panorama musical español: Pablo Alborán.

El malagueño se subió al escenario para interpretar ‘Mis 36’, una de las canciones más personales y emotivas de su último trabajo, regalando al público un momento cargado de sensibilidad y verdad.

Con su estilo inconfundible, Alborán llenó el plató de una emoción profunda que conectó con todos los presentes. ¡Qué actuación más bonita!

La actuación de Pablo Alborán fue uno de los puntos culminantes de la gala, aportando un respiro lleno de sentimiento en una noche marcada por la adrenalina y la tensión de la competición. Su presencia volvió a demostrar por qué es una de las voces más respetadas del país y un invitado imprescindible en una final tan esperada.