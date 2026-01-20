Manu revoluciona Pasapalabra con un poema lleno de guiños musicales para los invitados

Manu volvió a innovar en su despedida improvisada, esta vez incorporando referencias musicales en los versos dedicados a Unax Ugalde, Carolina Ferre, Nerea Barros y Canco Rodríguez. La idea quizá surgió después de admitir su admiración por la habilidad de Canco en La Pista.

Además, Manu llegaba reforzado tras hacer pleno en la prueba musical y recuperar el color naranja después de una mala racha en Pasapalabra. Con más segundos para El Rosco y un ánimo renovado, logró que los invitados reaccionaran con entusiasmo y que Roberto Leal celebrara su nueva creatividad.