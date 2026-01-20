Antena3
Manu revoluciona Pasapalabra con un poema lleno de guiños musicales para los invitados

En su programa número 424, Manu sorprendió con un poema que mezclaba juegos de palabras y títulos de canciones, logrando una reacción eufórica de los invitados y el aplauso de Roberto Leal.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu volvió a innovar en su despedida improvisada, esta vez incorporando referencias musicales en los versos dedicados a Unax Ugalde, Carolina Ferre, Nerea Barros y Canco Rodríguez. La idea quizá surgió después de admitir su admiración por la habilidad de Canco en La Pista.

Además, Manu llegaba reforzado tras hacer pleno en la prueba musical y recuperar el color naranja después de una mala racha en Pasapalabra. Con más segundos para El Rosco y un ánimo renovado, logró que los invitados reaccionaran con entusiasmo y que Roberto Leal celebrara su nueva creatividad.

Manu le pone a El Rosco el “funk” que le falta a Rosa: ¡a dos del bote de 2.638.000 euros!

El inesperado mensaje romántico de Canco Rodríguez en Pasapalabra: “Amor, te quiero”

Manu revoluciona Pasapalabra con un poema lleno de guiños musicales para los invitados

Nerea Barros, “desatada” en Pasapalabra: improvisa con una canción de Hombres G
Pasapalabra

"Yo pensaba que tenía mejor genio del que tiene": la 'discusión' matrimonial entre Juan del Val y Nuria Roca
El Hormiguero

La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo
Las hijas de la criada

Una carta póstuma y la confesión familiar rompen el orden establecido en Punta do Bico, dejando a Clara frente a una verdad que redefine su existencia.

El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío
El Desafío

En la última gala de El Desafío, el diseñador Eduardo Navarrete mostró los golpes de los ensayos tras una coreografía con pois, mezclando humor y esfuerzo físico frente a Roberto Leal y el jurado.

Entrevista exclusiva a Agnès Llobet

Nutriman

Qué comer para tener los dientes más limpios y aliento fresco sin productos químicos

María José Campanario tras su increíble apnea

