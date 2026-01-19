Rocío, superviviente del accidente ferroviario de Adamuz: "Al salir vimos lo peor, gente sin piernas, muerta..."

El domingo sobre las 19:45 horas a la altura de Adamuz (Córdoba), un tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid descarrilaba chocando de lleno contra otro tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid-Huelva. Un accidente que deja al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Por ahora se desconoce el motivo del descarrilamiento, aunque se descarta un error humano. Además, según la compañía Iryo, el tren que se salió de la vía había pasado la revisión hacía apenas cuatro días.

Una de las personas que resultó herida en el accidente es Rocío, una mujer que viajaba junto a dos compañeras de trabajo en el Alvia contra el que impactó el otro tren. Según nos cuenta, recuerda el episodio como algo traumático.

"El impacto fue brutal", recuerda, "al salir vimos lo peor, gente sin piernas, llena de sangre, otros que estarían muertos...". Sin embargo, destaca cómo, pese a la tragedia, todos reaccionaron para ayudar a las víctimas.

Ahora mismo, Rocío acaba de recibir el alta tras estar ingresada en el hospital a causa de las heridas, que le han dejado una costilla rota. Sin embargo, da gracias a Dios de haber sobrevivido a la tragedia y haber podido ponerse en contacto con sus seres queridos.