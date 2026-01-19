Antena3
Rocío, superviviente del accidente ferroviario de Adamuz: "Al salir vimos lo peor, gente sin piernas, muerta..."

Dos trenes de alta velocidad colisionaban este domingo tras el descarrilamiento de uno de ellos, dejando al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Rocío es una de las pasajeras que está ingresada a causa de las heridas y hoy nos cuenta cómo vivió aquel trágico episodio.

Rocío

El domingo sobre las 19:45 horas a la altura de Adamuz (Córdoba), un tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid descarrilaba chocando de lleno contra otro tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid-Huelva. Un accidente que deja al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Por ahora se desconoce el motivo del descarrilamiento, aunque se descarta un error humano. Además, según la compañía Iryo, el tren que se salió de la vía había pasado la revisión hacía apenas cuatro días.

Una de las personas que resultó herida en el accidente es Rocío, una mujer que viajaba junto a dos compañeras de trabajo en el Alvia contra el que impactó el otro tren. Según nos cuenta, recuerda el episodio como algo traumático.

"El impacto fue brutal", recuerda, "al salir vimos lo peor, gente sin piernas, llena de sangre, otros que estarían muertos...". Sin embargo, destaca cómo, pese a la tragedia, todos reaccionaron para ayudar a las víctimas.

Ahora mismo, Rocío acaba de recibir el alta tras estar ingresada en el hospital a causa de las heridas, que le han dejado una costilla rota. Sin embargo, da gracias a Dios de haber sobrevivido a la tragedia y haber podido ponerse en contacto con sus seres queridos.

La cifra de fallecidos asciende a 39, mientras muchas familias aún siguen buscando a sus seres queridos. Gonzalo fue una de esas personas que antes de que aparecieran los servicios de rescate, se lanzó a ayudar a los afectados.

