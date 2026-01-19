Antonio Romero hace balance de su paso por Sueños de libertad: "Gaspar se ha transformado"

Gaspar se une Gema,a Joaquín y Teo que abandonan esta nueva temporada Sueños de libertad dando paso a nuevas incorporaciones y tramas que nos mantendrán pegados a la televisión cada tarde.

Nuestro cantinero favorito se despide de la colonia, de su querida taberna que ha sido testigo de tantos y tantos momentos.

Tras pensar que tenía demencia y descubrir que lo que padecía no era tan grave como creía, el cantinero decide que debe luchar por su felicidad y disfrutar de la vida.

Por eso, le traspasa la cantina a Salva, un hombre un tanto distante que levantará las pasiones entre las mujeres de la colonia y entre ellas.. ¡Claudia!

Antonio Romero echa la vista atrás recordando cómo comenzó Gaspar cuando le conocimos y cómo ha terminado en estos último capítulos.

Conocimos a Gaspar buscando el amor. Un hombre que lo pasa mal al ver que ese amor que tanto desea no llega y que cuando parecía que por fin lo había encontrado junto a Manuela, la decepción fue tan grande que todavía no ha podido superar esa ruptura.

"Empieza a darle otro valor a la vida"

Antonio Romero nos ha confesado que en todo este camino, un tanto agridulce, le ha permitido sacar a la luz un la vena cómica de este personaje que tantos buenos momentos nos ha dado y que siempre ha sido el mejor consejero de todos y el mejor amigo que todos quisiéramos tener.

El actor nos cuenta que el pensar que iba a estar al borde de la muerte, le hace un click en su cabeza y a partir de ese momento se da cuenta que tiene que buscar su propia felicidad y no siempre la de los demás.

Así en estos último capítulos, hemos podido descubrir el lado más bailarín de Gaspar que hasta ahora desconocíamos. "Empieza a aprender a bailar boleros", nos cuenta confesándonos que ahí es cuando el cantinero se da cuenta que la felicidad no es solo el amor romántico, si no que también puede estar en las pequeñas cosas como en el baile.

Tenemos que reconocer que nos da mucha pena despedirnos de Gaspar y sobre, todo de Antonio Romero, pero de lo que estamos seguros es que nuestro querido cantinero será difícil de olvidar. ¡Gracias por este personaje tan bonito, Antonio! ¡Hasta siempre!