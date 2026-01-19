El detalle definitivo que confirmaría la separación entre Álvaro Morata y Alice Campello después de una segunda oportunidad fallida

La relación de Álvaro Morata y Alice Campello no está pasando por su mejor momento... Y es que, después de semanas de rumores, ¡Hola! podría haber publicado las imágenes que confirmarían su separación.

Álvaro Morata y Alice Campello en 2022 | Gtres

Después de ocho años juntos y cuatro hijos en común, el famoso futbolista y la influencer italiana anunciaban su separación en agosto de 2024. Tras unos meses separados, Morata y Alice decidieron darse una nueva oportunidad y se reconciliaron en enero de 2025. Y aunque dicen que el amor puede con todo, hace unas semanas volvieron a circular rumores de crisis entre ellos...

Un distanciamiento por parte de la pareja que ha quedado reflejado en las imágenes exclusivas que ha publicado ¡Hola!, en ellas se puede ver a Morata llegando a la casa familiar y llamando al telefonillo. Minutos después sale del domicilio uno de sus hijos y padre e hijo se van paseando juntos.

Según la revista, Morata ha salido del hogar familiar para mudarse a una nueva casa, ubicada a muy pocos metros de la que compartía con su mujer y sus cuatro hijos.