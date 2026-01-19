El detalle definitivo que confirmaría la separación entre Álvaro Morata y Alice Campello después de una segunda oportunidad fallida

TIENEN CUATRO HIJOS EN COMÚN
El detalle definitivo que confirmaría la separación entre Álvaro Morata y Alice Campello tras darse otra oportunidad
Parece que Álvaro Morata y Alice Campello han decidido separarse definitivamente, un año después de haberse dado una segunda oportunidad en enero de 2025. Según informan, el futbolista ya viviría en otra vivienda cercana al domicilio familiar.
Publicidad
La relación de Álvaro Morata y Alice Campello no está pasando por su mejor momento... Y es que, después de semanas de rumores, ¡Hola! podría haber publicado las imágenes que confirmarían su separación.
Después de ocho años juntos y cuatro hijos en común, el famoso futbolista y la influencer italiana anunciaban su separación en agosto de 2024. Tras unos meses separados, Morata y Alice decidieron darse una nueva oportunidad y se reconciliaron en enero de 2025. Y aunque dicen que el amor puede con todo, hace unas semanas volvieron a circular rumores de crisis entre ellos...
Un distanciamiento por parte de la pareja que ha quedado reflejado en las imágenes exclusivas que ha publicado ¡Hola!, en ellas se puede ver a Morata llegando a la casa familiar y llamando al telefonillo. Minutos después sale del domicilio uno de sus hijos y padre e hijo se van paseando juntos.
Más Celebrities
- Juan Urquijo e Irene Urdangarin coinciden en el funeral de Irene de Grecia tras su discreta ruptura
- El sorprendente número de animales que tiene Eugenia Martínez de Irujo en casa: "Mi gran pasión"
- Susana Uribarri revela que los hijos de Julio Iglesias están "en shock" tras el escándalo: "Son momentos muy tristes"
Según la revista, Morata ha salido del hogar familiar para mudarse a una nueva casa, ubicada a muy pocos metros de la que compartía con su mujer y sus cuatro hijos.
Publicidad