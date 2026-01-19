Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 71

“Te salvé, papá, ¿lo viste?”: Orhan muere como un héroe tras dar la vida por Halis

El destino ha sido cruel con los Korhan. Orhan, el hijo que siempre buscó la aprobación de su padre, se ha marchado de este mundo de la única forma que nadie esperaba: salvando la vida del hombre que siempre lo despreció.

Halis, Ferit y Orhan

Publicidad

Sehmuz tenía secuestrado a Orhan por orden de Mezide, decidido a cumplir su venganza. Pero Ferit, con la ayuda de Abidin y Pelin, ha logrado llegar a tiempo para rescatarlo. La huida, sin embargo, ha sido un auténtico caos.

El hermano de Zerrin los ha acorralado y ha estado a punto de disparar. En ese momento, Pelin se ha interpuesto para proteger a Orhan y ha recibido un roce de bala que ha hecho que su tío bajara el arma. Durante unos segundos, todo parecía haber terminado. Pero la tragedia aún no había llegado.

Cuando ya creían estar a salvo, Halis ha aparecido con sus hombres. En medio de la bronca de su padre, Orhan ha visto cómo uno de los enemigos lo apuntaba. Sin pensarlo, el hombre al que siempre llamaron “cobarde” se ha puesto delante para recibir la bala.

El grito de Ferit al ver caer a su padre ha sido desgarrador. Orhan, gravemente herido, solo tenía una necesidad: que Halis lo mirara y entendiera. “Te salvé, ¿lo viste? Lo he hecho bien una vez, papá”, ha dicho casi sin fuerzas.

Halis, roto por el dolor, ha caído de rodillas junto a él. “¡Lo he visto, hijo mío! ¡Me has salvado la vida!”, le ha gritado llorando.

Mientras Ferit lloraba sin consuelo, Orhan ha reunido las últimas fuerzas para despedirse. Le ha pedido a su hijo que cuide de su madre y que le diga cuánto la quiere. Y antes de cerrar los ojos, ha dejado unas palabras a Halis que nadie olvidará jamás: “Si pudiera elegir, te elegiría de nuevo como padre”.

Orhan Korhan se ha ido para siempre. Y con él, una familia entera ha quedado rota.

Seyran

Seyran se enfrenta a toda la familia para defender a Asuman: “¿Solo nos queréis cuando somos perfectas?”

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Halis, Ferit y Orhan

“Te salvé, papá, ¿lo viste?”: Orhan muere como un héroe tras dar la vida por Halis

Orhan y Ferit

“Me alegra que seas mi hijo”: Orhan abre su corazón a Ferit como nunca antes lo había hecho

Mazlum

Seyran y Suna caen en la trampa: Mazlum se inventa un pasado trágico para ganarse su confianza

Ferit y Pelin
Capítulo 71

La tragedia vuelve a unirlos: Pelin se derrumba en brazos de Ferit mientras Zerrin lucha por su vida

Zerrin
Capítulo 71

“¡La has matado!”: Kazim entra en pánico al ver que su amante no respira tras el empujón de Esme

Entrevista exclusiva a Agnès Llobet
Contenido exclusivo

Agnès Llobet se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy satisfecha"

La actriz se ha deshecho en elogios con el equipo tras su el cierre de la trama de su personaje, Gema Azcona.

Entrevista Nicolás Rodicio
Entrevista exclusiva

Nicolás Rodicio tras la marcha de Teo en Sueños de libertad: “Dejar a estos compañeros va a ser muy complicado”

El actor nos cuenta cómo ha vivido el rodaje de la última escena de su personaje Teo, el pequeño de los Merino.

Delia Brufau es Mabel, la hija pequeña de Nieves y Pablo

Delia Brufau es Mabel Salazar, la hija pequeña de Pablo y Nieves

La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo

La verdad por fin sale a la luz: Jaime y Catalina entregan a Clara la confesión de Gustavo

La sucia propuesta de Antonio Barba Peláez a Clara: renunciar al trato de su vida para salvar a su amiga

La sucia propuesta de Antonio Barba Peláez a Clara: renunciar al trato de su vida para salvar a su amiga

Publicidad