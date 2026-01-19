“Te salvé, papá, ¿lo viste?”: Orhan muere como un héroe tras dar la vida por Halis

Sehmuz tenía secuestrado a Orhan por orden de Mezide, decidido a cumplir su venganza. Pero Ferit, con la ayuda de Abidin y Pelin, ha logrado llegar a tiempo para rescatarlo. La huida, sin embargo, ha sido un auténtico caos.

El hermano de Zerrin los ha acorralado y ha estado a punto de disparar. En ese momento, Pelin se ha interpuesto para proteger a Orhan y ha recibido un roce de bala que ha hecho que su tío bajara el arma. Durante unos segundos, todo parecía haber terminado. Pero la tragedia aún no había llegado.

Cuando ya creían estar a salvo, Halis ha aparecido con sus hombres. En medio de la bronca de su padre, Orhan ha visto cómo uno de los enemigos lo apuntaba. Sin pensarlo, el hombre al que siempre llamaron “cobarde” se ha puesto delante para recibir la bala.

El grito de Ferit al ver caer a su padre ha sido desgarrador. Orhan, gravemente herido, solo tenía una necesidad: que Halis lo mirara y entendiera. “Te salvé, ¿lo viste? Lo he hecho bien una vez, papá”, ha dicho casi sin fuerzas.

Halis, roto por el dolor, ha caído de rodillas junto a él. “¡Lo he visto, hijo mío! ¡Me has salvado la vida!”, le ha gritado llorando.

Mientras Ferit lloraba sin consuelo, Orhan ha reunido las últimas fuerzas para despedirse. Le ha pedido a su hijo que cuide de su madre y que le diga cuánto la quiere. Y antes de cerrar los ojos, ha dejado unas palabras a Halis que nadie olvidará jamás: “Si pudiera elegir, te elegiría de nuevo como padre”.

Orhan Korhan se ha ido para siempre. Y con él, una familia entera ha quedado rota.