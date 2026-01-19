Muere un esquiador de montaña en Baqueira atrapado por un alud 

Este fin de semana, la montaña se ha cobrado una víctima más. Un esquiador ha fallecido tras quedar atrapado en un alud en Baqueira, concretamente en la zona del barranco de Laveja, en Vall d'Aran. Este mediodía, los efectivos que seguían trabajando en la zona por si había más atrapados, equipos de rescate de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Pompièrs, miembros de Lauegi y personal de Baqueira, han dado por finalizado el dispositivo de búsqueda sin encontrar a nadie más bajo la nieve.

"Ayer encontramos varias huellas en la zona, por eso no descartamos que hubiera alguien más atrapado. Esta mañana hemos retomado el servicio con un helicóptero con un dispositivo RACOO más potente, que incorpora una sonda para localizar a víctimas de aludes, y hemos verificado que no había nadie más", explica a Antena 3 Noticias Jordi López Padilla, responsable del grupo de rescate de montaña de Pompièrs d'Aran.

Ayer, sobre las 17:30 h de la tarde, la sala de control de Aran recibió el aviso de que un joven, que realizaba esquí de montaña, había quedado atrapado tras un alud de gran magnitud. "Nos dan el aviso desde la seguridad de las pistas de esquí. La víctima llevaba el dispositivo ARVA, se trata de un aparato que emite unas ondas y, si hay una avalancha y alguien queda enterrado, a medida que nos acercamos, nuestro detector marca a cuántos metros se encuentra", añade López.

Hasta el lugar se desplazó el equipo de seguridad de pistas de Baqueira-Beret, 12 efectivos del grupo de rescate de montaña de los Pompièrs d’Aran y 7 vehículos de Pompièrs Emergéncies y Aran Salut.

Los efectivos encontraron al joven en parada cardiorrespiratoria y lo trasladaron al Hospital de Vielha, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Riesgo de aludes

Ayer el riesgo de aludes en la zona era de 3 sobre 5. Además, los expertos aseguran que es extremadamente peligrosa: "Es un 'terreno trampa', es decir, tiene una pala muy grande, pero cuando se desencadena un alud va a dar a un sitio muy estrecho y la nieve se acumula a modo de embudo. El rescate es muy complicado", relata el responsable del grupo de rescate.

La climatología, unida a la falta de visibilidad al hacerse de noche, hizo que se pospusiera el operativo hasta esta mañana.

Otras víctimas

Ayer también falleció un chico en el barranco de Puimestre, en Cerler, en el Pirineo aragonés, mientras practicaba snowboard. Con él ya son seis las víctimas mortales por aludes en el último mes.

