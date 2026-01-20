María del Monte se rompe al conocer que en el accidente de Adamuz falleció una exconcursante de su programa

María del Monte se emocionó en Y ahora Sonsoles al hablar de la tragedia ocurrida en Adamuz, donde perdió la vida una conocida suya. La artista confesó que tenía previsto tomar ese tren, pero finalmente no lo hizo.

Durante su intervención en el programa, expresó su dolor por la pérdida y la angustia al pensar que pudo haber estado en el lugar del siniestro. El accidente dejó una profunda huella en ella.