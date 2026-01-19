Publicidad
Las hijas de la criada
Clara conoce su verdadera identidad gracias a Jaime y Catalina
Una carta póstuma y la confesión familiar rompen el orden establecido en Punta do Bico, dejando a Clara frente a una verdad que redefine su existencia.
Clara visita la tumba de doña Inés tras su muerte, desencadenando un giro dramático que sacude la trama central. Jaime y Catalina deciden entregarle una carta póstuma escrita por Gustavo donde se revela la verdad sobre su origen y su vínculo con la familia Valdés Lazariego.
La reacción de Clara es visceral al descubrir que ha vivido engañada: no solo todo su universo emocional se tambalea, sino que su futuro personal y social queda en el aire. La confesión pone en jaque las relaciones familiares y promete un desenlace cargado de tensión y consecuencias.