Clara conoce su verdadera identidad gracias a Jaime y Catalina

Clara visita la tumba de doña Inés tras su muerte, desencadenando un giro dramático que sacude la trama central. Jaime y Catalina deciden entregarle una carta póstuma escrita por Gustavo donde se revela la verdad sobre su origen y su vínculo con la familia Valdés Lazariego.

La reacción de Clara es visceral al descubrir que ha vivido engañada: no solo todo su universo emocional se tambalea, sino que su futuro personal y social queda en el aire. La confesión pone en jaque las relaciones familiares y promete un desenlace cargado de tensión y consecuencias.