Juan del Val reconoce que su carácter real sorprendió incluso a Nuria Roca

Juan del Val abrió la caja de truenos sobre su propia personalidad, admitiendo que había subestimado cómo es su carácter en realidad y cómo eso se traduce en casa. Nuria Roca no tardó en responder, señalando con humor lo intenso y “pesado” que puede llegar a ser su marido, desatando las carcajadas de la tertulia.

La escena reflejó no una crisis, sino complicidad: entre bromas, Tamara Falcó incluso comentó con ironía cuál de los dos sería “la chica de la relación”, mientras ambos colaboradoras mostraban su química y naturalidad frente al público.