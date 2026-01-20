Antena3
El inesperado mensaje romántico de Canco Rodríguez en Pasapalabra: “Amor, te quiero”

Canco Rodríguez emociona en Pasapalabra con una dedicatoria espontánea a su "amor"

En plena charla sobre sus proyectos, Canco Rodríguez sorprendió en Pasapalabra al detener la conversación para enviar un mensaje sincero y cariñoso a su familia, protagonizando un momento tan inesperado como emotivo.

Canco Rodríguez, conocido por su energía en el plató, volvió a mostrar su faceta más sentimental en Pasapalabra. Mientras comentaba sus planes para 2026, expresó su deseo de que su familia siga queriéndole, dejando a todos descolocados por la espontaneidad.

Mirando a cámara, confesó que a veces comete errores, pero se definió como una persona noble. Con un beso al aire, remató el momento con un “Amor, te quiero”, generando una escena tan improvisada como memorable.

