Pasapalabra
Canco Rodríguez emociona en Pasapalabra con una dedicatoria espontánea a su "amor"
En plena charla sobre sus proyectos, Canco Rodríguez sorprendió en Pasapalabra al detener la conversación para enviar un mensaje sincero y cariñoso a su familia, protagonizando un momento tan inesperado como emotivo.
Canco Rodríguez, conocido por su energía en el plató, volvió a mostrar su faceta más sentimental en Pasapalabra. Mientras comentaba sus planes para 2026, expresó su deseo de que su familia siga queriéndole, dejando a todos descolocados por la espontaneidad.
Mirando a cámara, confesó que a veces comete errores, pero se definió como una persona noble. Con un beso al aire, remató el momento con un “Amor, te quiero”, generando una escena tan improvisada como memorable.