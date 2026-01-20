Publicidad
Perdiendo el juicio
Elena Rivera, sobre su papel en Perdiendo el juicio: “Amanda no es solo una abogada más”
La actriz destaca el enfoque único de Perdiendo el juicio, donde interpreta a Amanda Torres, una abogada que rompe moldes.
Elena Rivera explica que su personaje Amanda no se limita al estereotipo de abogada. En la serie aporta humanidad y una visión fresca del sistema judicial con toques de comedia.
La actriz resalta que Perdiendo el juicio va más allá del formato legal, explorando también relaciones personales y situaciones cotidianas con un tono original y divertido.