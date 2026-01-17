Publicidad
EL DESAFÍO
Jessica Goicoechea deslumbra en la segunda gala con una actuación impecable y un gesto solidario inesperado
La modelo conquista la máxima puntuación del jurado con una coreografía aérea espectacular y sorprende donando íntegramente su premio a una asociación dedicada al cuidado y protección de animales.
En El Desafío, Jessica Goicoechea se alzó como ganadora de la segunda gala tras recibir tres dieces de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura gracias a su impresionante coreografía aérea de agua. La emoción fue evidente cuando Roberto Leal anunció su victoria, desatando la euforia del resto de concursantes.
La modelo decidió donar su premio a Zooasis, una ONG centrada en la protección animal, afirmando que “para mí son algo muy especial”. Su triunfo y su gesto solidario marcaron una de las noches más destacadas del programa.