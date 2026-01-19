Tenerife comienza a aplicar la primera ecotasa, una tarifa para acceder a varios senderos del Teide

El objetivo es controlar el acceso y evitar la masificación en determinadas rutas al tiempo que se trata de fomentar un turismo responsable y sostenible en un lugar extremadamente frágil y sometido a una enorme presión turística como es el Parque Nacional del Teide. Con esta premisa el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha la primera ecotasa de la isla y que afecta a dos senderos, el PNT 10 'Telesforo Bravo' y el PNT 07 'Montaña Blanca-La Rambleta'. El precio varía según el sendero y la procedencia de los visitantes.

En cualquier caso, los residentes en la isla de Tenerife podrán acceder de manera gratuita y los que tendrán que pagar esa ecotasa son el resto de usuarios, aunque las tarifas variarán en función del perfil, el sendero elegido y el día y hora de la visita.

Así serán las tarifas

Para el sendero 10 el precio será de 6 euros para los canarios y 15 para el resto de visitantes en horario de 09:00 a 17:00. En cuanto al sendero número 7, las tarifas se aplicarán para las visitas que se realicen entre las 09:00 y las 15:00. En días laborales el precio será de 3 euros para canarios y 6 euros para el resto de visitantes. Durante el fin de semana, el precio será de 5 euros para los residentes canarios y 10 para turistas foráneos. En ambos casos los residentes en Tenerife podrán acceder de manera gratuita. En todos los casos el acceso también será gratuito para los menores de 14 años.

Para poder acceder a estos dos senderos, de los más transitados del Parque Nacional del Teide, será necesario realizar una reserva a través de la web o aplicación móvil de TenerifeON.

Esta nueva tasa lleva aparejado un servicio que mejora la experiencia de visita al Parque Nacional, uno de los más visitados de España y Europa con más de cinco millones de turistas a lo largo del año. Se trata de ordenar el acceso de manera segura y sostenible, de manera que se regula afluencia. Desde el CAbildo de Tenerife aseguran que todo lo recaudado se reinvertirá en conservación, seguridad y mejora de los servicios del Teide.

No es la primera medida que se toma en este espacio para aumentar la seguridad de los usuarios. Desde hace unos meses es obligatorio acceder con un equipamiento mínimo obligatorio. Una forma de minimizar los accidentes producidos, principalmente con turistas extranjeros que accedían al Parque Nacional sin tener en cuenta que se trata de un lugar de alta montaña donde las condiciones extremas de temperatura pueden suponer un problema si no se dispone de calzado, ropa y elementos adecuados.

