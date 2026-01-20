Publicidad
El Desafío
Patricia Conde, preparada para enfrentarse al puente: “Voy a concentrarme al máximo”
La presentadora afronta una de las pruebas más exigentes de El Desafío con determinación. Asegura que usará todo lo aprendido en televisión para superarla con éxito.
Patricia Conde se prepara para enfrentarse al reto del puente, una de las pruebas más complicadas del programa. Su objetivo es mantener la concentración total.
Reconoce que no será fácil, pero confía en aplicar lo aprendido durante su carrera. Su actitud decidida promete una actuación memorable en El Desafío.