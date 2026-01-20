Nerea Barros sorprende en Pasapalabra con una improvisación tras otra Pista fallida

Nerea Barros llegó a La Pista con la espinita de no haber acertado ninguna canción en esta vista a Pasapalabra y volvió a quedarse a las puertas. El fragmento de 1989, pese a su “pellizquito especial”, no fue suficiente para ella, que reaccionó con frustración mientras Unax Ugalde probaba suerte con un tema en inglés.

La pista decisiva, con el verso "Dando volteretas he llegado al baño", provocó el momento más espontáneo de Nerea, que improvisó una canción ante la sorpresa de Roberto Leal. Finalmente, Unax acertó con 'Voy a pasármelo bien', de Hombres G.