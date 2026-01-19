Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Australia

Un hombre herido grave tras ser mordido por un tiburón en una playa de Sídney

Se trata del tercer incidente con escualos en esta zona del sureste de Australia en 24 horas.

Tiburón, imagen de archivo

Tiburón, imagen de archivoPexels

El estado de Nueva Gales del Sur está en estado de alerta después de que se hayan registrado tres ataques de tiburón en la zona en las últimas 24 horas, el último a un hombre de en la playa de North Steyne, en el norte de Sídney. Este individuo fue atacado por un tiburón y sufrió laceraciones en una pierna, por lo que tuvo que ser atendido en plena playa.

El ataque se produjo poco después de las 18:00 hora local del lunes, cuando los equipos de rescate fueron alertados y acudieron a la playa, ubicada en la zona de Manly, donde el herido recibió atención médica. Salvamento Marítimo de Nueva Gales del Sur, estado donde se encuentra Sídney, calificó el episodio como "grave", y ambulancias y agentes de la Policía estatal permanecen desplegados en la zona, sin que hasta el momento se haya precisado el estado del afectado.

Este nuevo suceso se suma a otro ataque de tiburón el domingo en Shark Beach (Playa Tiburón), en el este de la misma ciudad, donde un niño de 12 años sufrió heridas críticas en ambas piernas y permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Sídney.

Menos de 24 horas después, otro menor, de 11 años, resultó ileso después de que un tiburón mordiera su tabla de surf en la playa de Dee Why, también en el norte de la urbe. Las autoridades han activado los protocolos de seguridad y vigilancia en las playas afectadas, con el despliegue de drones, motos acuáticas y patrullas marítimas, además del cierre preventivo de varios arenales.

"Estaba en la tabla cuando el tiburón se acercó y la mordió"

El surfista de 11 años, que se encontraba surfeando junto a su padre, relató a Manly Observer que pese al tremendo susto "me siento afortunado de haber salido ileso".

"Estaba en la tabla cuando el tiburón se acercó y la mordió. Físicamente estoy bien, pero obviamente estoy alterado y la tabla tiene un trozo menos y un par de marcas de mordiscos", relató el joven surfista.

"Me siento muy afortunado de haber salido ileso de esta situación y también quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudaron", explicó el surfista de 11 años.

Expertos apuntan a que las intensas lluvias del fin de semana, que generaron aguas turbias y una mezcla de agua dulce y salada, podrían haber favorecido la presencia de tiburones cerca de la costa. Durante 2025, se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, incluido uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco resultaron mortales.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en el país oceánico, unos 260 mortales.

