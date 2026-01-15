Pilar Cox revive un momento incómodo con Julio Iglesias y confiesa que se marchó llorando tras un gesto no deseado

Pilar Cox narra un episodio vivido hace años con Julio Iglesias en un programa en directo, donde el cantante la besó sin su consentimiento, un gesto que ella describe como agresivo y que la hizo llorar en su camerino tras el encuentro. El relato de Cox resuena en plena oleada de denuncias similares que enfrentan a Iglesias en la actualidad.

La anécdota cobra relevancia mediática mientras dos extrabajadoras del artista han presentado acusaciones formales por agresión sexual y otros testimonios señalan prácticas laborales incómodas en su entorno.