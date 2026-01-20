“El impacto fue brutal”: el duro testimonio de Rocío tras sobrevivir al accidente de tren en Adamuz

Rocío viajaba en el tren que descarriló en Adamuz y relató entre lágrimas el caos vivido al salir del vagón. Asegura en Y ahora Sonsoles que vio a personas sin piernas y cuerpos sin vida.

La joven explicó que, tras el accidente, pensó que moriría. Destacó el papel crucial de los vecinos, quienes ayudaron a evacuar a los heridos mientras llegaban los servicios de emergencia.