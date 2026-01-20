Manu roza el bote tras un Rosco decisivo marcado por el fallo de Rosa

Manu llegó reforzado tras un inicio de año complicado y brilló en un Rosco muy igualado. Rosa mantuvo la tensión hasta el final, aunque un fallo en la Z la obligó a arriesgar más de lo habitual.

Con empate a 21, la coruñesa dejó sin responder “funk”, lo que convirtió a Manu en virtual ganador. Él, lejos de conformarse, buscó sus opciones de alcanzar el bote de 2.638.000 euros, culminando un duelo tan emocionante como ajustado en Pasapalabra.