Manu le pone a El Rosco el “funk” que le falta a Rosa: ¡a dos del bote de 2.638.000 euros!

Pasapalabra

Manu roza el bote tras un Rosco decisivo marcado por el fallo de Rosa

En un duelo muy ajustado, Manu recuperó el color naranja y aprovechó un error clave de Rosa para imponerse en El Rosco, quedándose a solo dos respuestas del bote millonario.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu llegó reforzado tras un inicio de año complicado y brilló en un Rosco muy igualado. Rosa mantuvo la tensión hasta el final, aunque un fallo en la Z la obligó a arriesgar más de lo habitual.

Con empate a 21, la coruñesa dejó sin responder “funk”, lo que convirtió a Manu en virtual ganador. Él, lejos de conformarse, buscó sus opciones de alcanzar el bote de 2.638.000 euros, culminando un duelo tan emocionante como ajustado en Pasapalabra.

