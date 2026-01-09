Manu frena en seco y prolonga el suspense del bote millonario de Pasapalabra

El Rosco de Pasapalabra volvió a ofrecer un duelo de máxima igualdad entre Manu y Rosa. Como ya ocurrió en el programa anterior, la concursante coruñesa decidió no arriesgar tras alcanzar los 21 aciertos y cedió toda la responsabilidad a su rival.

Manu, con más tiempo acumulado y tras una primera vuelta muy sólida, marcó el ritmo desde el inicio. Los invitados también fueron decisivos, destacando el pleno de José Yélamo en La Pista y el doble o nada impulsado por Eva Soriano. La tensión se mantuvo hasta el último segundo.