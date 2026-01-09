Antena3
Manu frena en seco y prolonga el suspense del bote millonario de Pasapalabra

Rosa vuelve a plantarse con 21 y deja en el aire el Rosco de 2.596.000 euros.

¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote

Alberto Mendo
El Rosco de Pasapalabra volvió a ofrecer un duelo de máxima igualdad entre Manu y Rosa. Como ya ocurrió en el programa anterior, la concursante coruñesa decidió no arriesgar tras alcanzar los 21 aciertos y cedió toda la responsabilidad a su rival.

Manu, con más tiempo acumulado y tras una primera vuelta muy sólida, marcó el ritmo desde el inicio. Los invitados también fueron decisivos, destacando el pleno de José Yélamo en La Pista y el doble o nada impulsado por Eva Soriano. La tensión se mantuvo hasta el último segundo.

