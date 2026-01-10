Una actuación impecable de Willy Bárcenas que marca el arranque de la competición

Willy Bárcenas se convierte en el primer ganador de la sexta temporada de El Desafío tras imponerse en la gala inaugural con un pleno de dieces del jurado. El cantante brilla en la prueba de la apnea, donde logra superar los cuatro minutos bajo el agua, una marca que le permite adelantar a sus compañeros y recibir la máxima puntuación.

La hazaña emociona tanto al público como a los jueces, que destacan su esfuerzo y capacidad de superación. Además, Willy Bárcenas decide donar los 12.000 euros del premio a la asociación CRIS Contra el Cáncer, cerrando una noche redonda en El Desafío que lo sitúa como uno de los grandes favoritos de la edición.