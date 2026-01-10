Los celos desatan una guerra que pone en jaque a todos

En los próximos capítulos de Renacer, Maral vuelve a mover ficha y provoca un auténtico terremoto al hablar con Evren y contarle que Bahar y Harun amanecieron juntos. Incapaz de controlar sus emociones, Evren se enfrenta a Harun y le reprocha lo ocurrido con dureza, en una escena cargada de tensión donde queda claro que nada volverá a ser igual.

Mientras tanto, Bahar decide plantar cara a Maral y exigirle explicaciones sobre sus verdaderas intenciones con Uras. Lejos de calmar las aguas, la residente siembra aún más dudas con una confesión que aviva los celos y las sospechas. La manipulación, los enfrentamientos y los sentimientos encontrados se multiplican en Renacer en unos episodios clave.