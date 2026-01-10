Antena3
Crema de coliflor con granola de avena

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Una crema suave con un toque crujiente que transforma una verdura clásica

Esta elaboración combina sencillez y originalidad con una base cremosa de coliflor y un inesperado contraste crujiente que convierte el plato en una opción ligera y muy reconfortante.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba Arguiñano propone una crema de coliflor muy suave, enriquecida con nata, mantequilla y mascarpone para lograr una textura fina y delicada. La coliflor se cuece lentamente con caldo, potenciando su sabor y convirtiéndola en una base ideal para los días fríos o como primer plato ligero.

El toque diferencial llega con la granola de avena, elaborada al horno con frutos secos, miel y especias. Este contraste añade crujiente y aroma a la receta, elevando el resultado final. Una combinación equilibrada y sorprendente que demuestra cómo un plato sencillo puede transformarse en algo especial en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

