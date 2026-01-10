Una crema suave con un toque crujiente que transforma una verdura clásica

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba Arguiñano propone una crema de coliflor muy suave, enriquecida con nata, mantequilla y mascarpone para lograr una textura fina y delicada. La coliflor se cuece lentamente con caldo, potenciando su sabor y convirtiéndola en una base ideal para los días fríos o como primer plato ligero.

El toque diferencial llega con la granola de avena, elaborada al horno con frutos secos, miel y especias. Este contraste añade crujiente y aroma a la receta, elevando el resultado final. Una combinación equilibrada y sorprendente que demuestra cómo un plato sencillo puede transformarse en algo especial en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.