EL DESAFÍO
Frustración y rabia de María José Campanario tras rozar una prueba extrema en lo más alto
El arranque de temporada de El Desafío deja uno de los momentos más tensos cuando una concursante se queda a un solo paso de superar un reto espectacular marcado por el vértigo y el fuego.
María José Campanario vive un estreno intenso en El Desafío al enfrentarse a la torre de sillas con fuego, una de las pruebas más exigentes del programa. Tras superar sus miedos durante los ensayos, la concursante se queda a una sola silla de completar el reto, cuando la estructura cede y provoca su caída. “Lo tenía”, reconoce visiblemente afectada por lo ocurrido.
La frustración y la rabia se apoderan de ella en un momento muy emotivo. A pesar del fallo, su entrega y valentía quedan claras desde el primer programa de El Desafío, donde demuestra que llega dispuesta a superarse y a luchar hasta el final, incluso cuando el desenlace no es el esperado.