Frustración y rabia de María José Campanario tras rozar una prueba extrema en lo más alto

María José Campanario vive un estreno intenso en El Desafío al enfrentarse a la torre de sillas con fuego, una de las pruebas más exigentes del programa. Tras superar sus miedos durante los ensayos, la concursante se queda a una sola silla de completar el reto, cuando la estructura cede y provoca su caída. “Lo tenía”, reconoce visiblemente afectada por lo ocurrido.

La frustración y la rabia se apoderan de ella en un momento muy emotivo. A pesar del fallo, su entrega y valentía quedan claras desde el primer programa de El Desafío, donde demuestra que llega dispuesta a superarse y a luchar hasta el final, incluso cuando el desenlace no es el esperado.