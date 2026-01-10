Un plato completo al horno que une sabor, ligereza y textura cremosa

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano se elabora una versión muy completa de crepes de pavo y verduras, rellenos con un salteado de hortalizas, carne picada y salsa de tomate. La mezcla se envuelve en crepes caseros y se cubre con una bechamel ligera antes de pasar por el horno, logrando un interior jugoso y lleno de sabor.

El toque final llega con el gratinado de queso, que aporta cremosidad y un dorado apetecible. Un plato ideal para comidas familiares, fácil de preparar y con un equilibrio perfecto entre ingredientes, que demuestra cómo una receta cotidiana puede transformarse en algo especial en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.