El gesto de un joven que renuncia a las fiestas por una familia: amor y responsabilidad

Pol cuenta que dejó el “bucle de fiestas y alcohol” para apoyar a Paula y criar al bebé: “Yo me enamoré de ella y del niño”. Su entorno acabó aceptándolo pese a las dudas.

La decisión provoca críticas, pero él prioriza su nueva familia. La historia se relata en Y ahora Sonsoles, donde subraya que el amor también es presencia y cuidado cotidiano, más allá de la biología.