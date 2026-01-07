Fiesta, alcohol y un despertar que trastoca la trama de Renacer: Bahar y Harun ante un nuevo capítulo sentimental

La fiesta de celebración para Umay se convierte en el epicentro de un vuelco en la dinámica de Renacer. Tras alejarse de Evren y refugiarse en el alcohol, Bahar se topa con Harun y recibe una confesión que abre interrogantes sobre sus sentimientos.

Al amanecer, ambos despiertan juntos en la cama de ella, confirmando que han pasado la noche en compañía. Este hecho inesperado irrumpe en la estabilidad emocional de la protagonista y promete tensar aún más las relaciones entre los personajes principales.