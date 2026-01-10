Publicidad
Un jubilado encuentra una nueva forma de ganar dinero sin salir de casa
Ante el aumento del coste de la vida, algunos jubilados buscan soluciones creativas para completar su pensión. La historia de Ramón es un claro ejemplo de ingenio y adaptación.
Ramón ha comenzado a alquilar el salón de su casa por horas para celebraciones privadas, una práctica cada vez más habitual. En Y ahora Sonsoles explica que la mayoría de reservas son para cumpleaños y que este ingreso adicional le permite complementar su jubilación sin grandes complicaciones. “Me saco un dinero extra y disfruto de la gente que viene”, asegura.
El jubilado pone normas claras para evitar problemas, como limitar el aforo y exigir respeto por la vivienda. Gracias a esta iniciativa, Ramón logra un equilibrio entre tranquilidad personal y estabilidad económica. Su experiencia, compartida en Y ahora Sonsoles, refleja una tendencia al alza entre quienes buscan rentabilizar su hogar de forma flexible.