Un jubilado encuentra una nueva forma de ganar dinero sin salir de casa

Ramón ha comenzado a alquilar el salón de su casa por horas para celebraciones privadas, una práctica cada vez más habitual. En Y ahora Sonsoles explica que la mayoría de reservas son para cumpleaños y que este ingreso adicional le permite complementar su jubilación sin grandes complicaciones. “Me saco un dinero extra y disfruto de la gente que viene”, asegura.

El jubilado pone normas claras para evitar problemas, como limitar el aforo y exigir respeto por la vivienda. Gracias a esta iniciativa, Ramón logra un equilibrio entre tranquilidad personal y estabilidad económica. Su experiencia, compartida en Y ahora Sonsoles, refleja una tendencia al alza entre quienes buscan rentabilizar su hogar de forma flexible.