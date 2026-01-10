Un golpe devastador que sacude a Joaquín y pone su mundo patas arriba

La tragedia irrumpe de lleno en Sueños de libertad cuando el médico informa a Joaquín de que Gema ha sufrido un aborto y su vida corre serio peligro. La joven pierde al bebé y debe ser intervenida de urgencia, confirmando los peores temores de la pareja. Ambos sabían que el embarazo era arriesgado, pero mantenían la esperanza de un milagro que finalmente no llega.

Destrozado emocionalmente, Joaquín se derrumba tras conocer el alcance de la noticia. Mientras Gema permanece ingresada y a la espera de la operación, la incertidumbre se apodera de su entorno. El médico es claro: la intervención es imprescindible para salvarla. Este duro revés marca un antes y un después en Sueños de libertad, dejando a la pareja rota y sin consuelo.